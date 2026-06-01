Le QG des solutions, Salle Régnier, Liévin

Le QG des solutions Mercredi 3 juin, 14h00 Salle Régnier Pas-de-Calais

Sur réservation (QR Code)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Salle Régnier rue Mongolfier 62800 LIEVIN Liévin 62800 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pij@lievin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0685056897 »}]

Intervention du CLLAJ de Lens-Liévin sur le forum « Le QG des solutions », organisé par la ville de Liévin, afin d’informer les jeunes sur la thématique du logement, le 3 juin 2026 de 14h à 17h. PIJ LIevin CLLAJ Lens-Lievin

Ville de Liévin (PIJ)