Liévin

Les Mioches au Cinoche Logorama and Co

9 place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

De H5, François Alaux, Hervé de Crécy

A travers six courts-métrages d’animation réalisés ces deux dernières années, nous explorons des sociétés où l’image et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces sociétés ou simplement tenter d’y survivre.

(2011)

A partir de 12 ans. .

9 place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 15

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English :

From H5, François Alaux, Hervé de Crécy

L’événement Les Mioches au Cinoche Logorama and Co Liévin a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin