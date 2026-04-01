Liévin

Les 50 km nocturne de Liévin

Rue Montaigne Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tu pensais que marcher la nuit, c’était pour les fantômes ? La Nocturne de Liévin va te prouver le contraire ! Cette randonnée pas comme les autres te fera arpenter la région sous un angle inédit, de Liévin au Mont Saint-Eloi en passant par Vimy.

Prêt à chausser tes baskets, allumer ta frontale et partir à l’aventure ? La Nocturne de Liévin t’attend !

Pour découvrir le territoire de Liévin et ses alentours d’une manière totalement inédite.

Profiter d’une randonnée nocturne bien encadrée, avec des ravitos et un brunch pour reprendre des forces.

Et ressentir l’adrénaline unique d’une grande randonnée 100% nocturne, entre effort, contemplation et challenge personnel. .

Rue Montaigne Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 88 79

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English :

You thought walking at night was for ghosts? La Nocturne de Liévin will prove you wrong! This unique hike will take you through the region from a whole new angle, from Liévin to Mont Saint-Eloi, via Vimy.

L’événement Les 50 km nocturne de Liévin Liévin a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin