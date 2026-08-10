Le Quai de Ouistreham Magali Bonat Decazeville
dimanche 11 octobre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Le Quai de Ouistreham Magali Bonat
Decazeville Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Espace Yves Roques Decazeville 17h
Le Quai de Ouistreham est conçu comme une performance théâtrale, une traversée directe du réel.
À partir de l’enquête de Florence Aubenas, le spectacle interroge frontalement les mécanismes de la précarité et la violence ordinaire des travailleurs de l’ombre. Sur le plateau, une actrice seule. Elle ne représente pas, elle évoque. Elle raconte ce qu’elle traverse, ce monde qui devient le sien dans un débit à la hauteur des tâches.
Un corps, une voix, un texte, une chaise.
Du théâtre.
Florence Aubenas a une écriture de terrain, vive, précise, altruiste. Elle capte les voix, les gestes, les situations avec une acuité rare, et parvient à camper des personnages dans toute leur complexité, avec une objectivité profondément humaine. Rien n’est appuyé, rien n’est jugé. Seul son regard change. Et elle se rit d’elle-même, de sa naïveté, de ses maladresses. À travers ce récit, cette immersion journalistique, elle transforme un constat social en expérience humaine.
Mise en scène et jeu Magali Bonat d’après le livre éponyme de Florence Aubenas
Lumières Mathias Roche
Son Félix Mirabel
Durée : 1h10. A partir de 15 ans.
Tarifs : 5€ ou10€. Billetterie en ligne : https://decazeville-communaute.maplace.fr/
Service culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Quai de Ouistreham Magali Bonat Decazeville a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Decazeville (Aveyron)
- Programme des Journées Européennes du Patrimoine Decazeville 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’histoire minière de Decazeville, La Découverte et le chevalement de mine, Decazeville 20 septembre 2026
- L’Homme Canon Rémy Luchez Decazeville 25 septembre 2026
- Cafés parents Decazeville 26 septembre 2026
- Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres Decazeville 30 septembre 2026