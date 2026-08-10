Informations pratiques

Decazeville

Le Quai de Ouistreham Magali Bonat

Decazeville Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Espace Yves Roques Decazeville 17h

Le Quai de Ouistreham est conçu comme une performance théâtrale, une traversée directe du réel.

À partir de l’enquête de Florence Aubenas, le spectacle interroge frontalement les mécanismes de la précarité et la violence ordinaire des travailleurs de l’ombre. Sur le plateau, une actrice seule. Elle ne représente pas, elle évoque. Elle raconte ce qu’elle traverse, ce monde qui devient le sien dans un débit à la hauteur des tâches.

Un corps, une voix, un texte, une chaise.

Du théâtre.

Florence Aubenas a une écriture de terrain, vive, précise, altruiste. Elle capte les voix, les gestes, les situations avec une acuité rare, et parvient à camper des personnages dans toute leur complexité, avec une objectivité profondément humaine. Rien n’est appuyé, rien n’est jugé. Seul son regard change. Et elle se rit d’elle-même, de sa naïveté, de ses maladresses. À travers ce récit, cette immersion journalistique, elle transforme un constat social en expérience humaine.

Mise en scène et jeu Magali Bonat d’après le livre éponyme de Florence Aubenas

Lumières Mathias Roche

Son Félix Mirabel

Durée : 1h10. A partir de 15 ans.

Tarifs : 5€ ou10€. Billetterie en ligne : https://decazeville-communaute.maplace.fr/

Service culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Quai de Ouistreham Magali Bonat Decazeville a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)