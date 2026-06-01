Le Quai des Savoirs à Rio Loco, Prairie des Filtres, Toulouse
Le Quai des Savoirs à Rio Loco, Prairie des Filtres, Toulouse mercredi 10 juin 2026.
Le Quai des Savoirs à Rio Loco 10 – 14 juin Prairie des Filtres Haute-Garonne
Tarif : Rio Loco
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T17:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:00:00+02:00
Animation pour les 2-7 ans en famille
Avec le labyrinthe magnétique, les miroirs magiques, les engrenages et les boites à sentir, les sens et les émotions sont mis en éveil pour découvrir les sciences. Les animations seront assurées par les médiateurs du Quai des Petits.
Ces dispositifs sont accessibles à tout type de handicap.
Dates et horaires :
- du 10 au 14 juin, 17h à 21h
+ d’infos :
- public : 2-7 ans en famille
- partenaire : Le Metronum, Festival Rio Loco
- accessible tout stype de handicap
Prairie des Filtres Cours Dillon, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Le Quai des Savoirs proposera des animations pour les enfants de 2 à 7 ans pendant le festival de musique Rio Loco. ateliers ateleir
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