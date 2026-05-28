Le quartier de Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le quartier de Notre-Dame-du-Port Samedi 19 septembre, 11h00 Basilique Notre-Dame-du-Port Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte du quartier autour de la basilique Notre-Dame-du-Port, chef-d’oeuvre de l’art roman, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. L’évolution du Port et son rôle dans la ville avec la dévotion à la vierge qui transforme la basilique en un lieu de pèlerinage.

Départ Cour Sud

Basilique Notre-Dame-du-Port 4 rue Notre-Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473292970 https://basiliquenotredameduport.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}] Basilique catholique romane du XIIe siècle restaurée ornée de sculptures et de mosaïques en pierre incrustées.

Découverte du quartier autour de la basilique Notre-Dame-du-Port, chef-d’oeuvre de l’art roman, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. L’évolution du Port et son rôle dans la ville avec la à la …

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