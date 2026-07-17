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Le quartier du Doisu, Place Albert Héry, Chaville

dimanche 20 septembre 2026 · Place Albert Héry · Chaville

Le quartier du Doisu, Place Albert Héry, Chaville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Albert Héry
Adresse
place Albert Héry
Ville
92370 Chaville
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Limité à 25 personnes

Le quartier du Doisu Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Albert Héry Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après avoir évoqué le passé de ce quartier historique et de son activité emblématique, la visite se poursuit à la rencontre de différents éléments de patrimoine souvent méconnus. Un voyage à la poursuite d’un quartier qui n’a pas arrêté de se transformer depuis un demi-siècle.

Place Albert Héry place Albert Héry Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Carrefour entre la rue du Gros Chêne et la rue de la Fontaine Henri IV
Circuit

© DR

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