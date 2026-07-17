Le quartier du Doisu, Place Albert Héry, Chaville

Informations pratiques

Le quartier du Doisu Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Albert Héry Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après avoir évoqué le passé de ce quartier historique et de son activité emblématique, la visite se poursuit à la rencontre de différents éléments de patrimoine souvent méconnus. Un voyage à la poursuite d’un quartier qui n’a pas arrêté de se transformer depuis un demi-siècle.

Place Albert Héry place Albert Héry Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Carrefour entre la rue du Gros Chêne et la rue de la Fontaine Henri IV

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