Le quartier Rive-Droite, les Petits Bois, Gare de Chaville Rive Droite, Chaville

Informations pratiques

Le quartier Rive-Droite, les Petits Bois Dimanche 20 septembre, 15h00 Gare de Chaville Rive Droite Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Urbanisé plus récemment (seconde moitié du XIXème siècle), le quartier de Chaville Rive Droite a été l’apanage de belles maisons bourgeoises construites par de riches propriétaires parisiens. La plupart de ces maisons ont aujourd’hui disparues mais il reste quelques témoins et des lotissements dont certains sont dignes d’intérêt (le Mesnil notamment).

Gare de Chaville Rive Droite 32 rue Carnot, 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Gare de Chaville Rive-Droite (ligne L)

Circuit

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