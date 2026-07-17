Les vestiges oubliés du bois de Chaville, 1 rue de la Mare Adam, Chaville

Informations pratiques

Les vestiges oubliés du bois de Chaville Dimanche 20 septembre, 15h00 1 rue de la Mare Adam Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De l’ancien village de Chaville dans le quartier de la Mare Adam, au pont de Morval récemment restauré, en passant par le site de l’amphithéâtre, ce voyage dans le temps et dans l’espace vous fera découvrir des témoins insoupçonnés de l’histoire locale.

1 rue de la Mare Adam 1 rue de la Mare Adam, 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

Circuit

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