Le Quatuor Debussy & ses invités, Maison des Associations, Lyon

Le Quatuor Debussy & ses invités Dimanche 21 juin, 15h00 Maison des Associations Métropole de Lyon

places limitées à 180 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Le Quatuor Debussy vous donne rendez-vous à la Maison des Associations à Lyon 4 le dimanche 21 juin dès 15h ! Buvette, musique classique, pop, choeurs et invités surprises vous attendent pour une soirée festive et conviviale.

Après plusieurs éditions couronnées de succès, le Quatuor Debussy est heureux de vous convier pour cette 9ᵉ édition de sa Fête de la Musique à la Croix-Rousse !

Tous les Lyonnais sont invités à partager une soirée musicale ouverte à tous, dans le cadre accueillant de la Maison des associations de Lyon 4, véritable lieu de vie et de partage culturel.

Cette année encore, artistes professionnels et amateurs se retrouveront sur une même scène pour vous proposer un moment convivial de découverte musicale. Au programme : le Quatuor Debussy, l’Ensemble Gilles Binchois, des choeurs (maitrise de la cathédrale, schola des chartreux, choeur Coreille, les Groix-roussiens, choeur pop), ainsi qu’un répertoire éclectique allant de la musique classique à la pop avec le quintette à vent CinqRhône, Les Debussy(s) duo et plein de surprises encore !

Venez en famille, entre amis et laissez-vous emporter par cette ambiance festive, pensée pour tous les amoureux de la musique en profitant de la buvette !

Maison des Associations 28 Rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le Quatuor Debussy vous donne rendez-vous à la Maison des Associations à Lyon 4 le dimanche 21 juin dès 15h ! Buvette, musique classique, pop, choeurs et invités surprises vous attendent pour une et …

© Quatuor Debussy