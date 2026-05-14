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Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes

Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes

Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin

Adresse : 5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : de 11 à 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 21:00 – 22:30
Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Genre : Conférence théâtrale – A partir de 10 ansGrâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets du tableau « Le Radeau de la Méduse » qui choqua le monde et ébranla le trône !En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « Le Radeau de la Méduse » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position.Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle.https://www.youtube.com/watch?v=PKWZPrz0Dag

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33582-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA


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