Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 21:00 – 22:30

Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Genre : Conférence théâtrale – A partir de 10 ansGrâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets du tableau « Le Radeau de la Méduse » qui choqua le monde et ébranla le trône !En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « Le Radeau de la Méduse » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position.Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle.https://www.youtube.com/watch?v=PKWZPrz0Dag

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33582-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA



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