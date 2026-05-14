Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes
Le radeau de la méduse Théâtre de Poche Graslin Nantes vendredi 13 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 21:00 – 22:30
Gratuit : non de 11 à 22€ Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Genre : Conférence théâtrale – A partir de 10 ansGrâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets du tableau « Le Radeau de la Méduse » qui choqua le monde et ébranla le trône !En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « Le Radeau de la Méduse » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position.Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle.https://www.youtube.com/watch?v=PKWZPrz0Dag
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33582-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA
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