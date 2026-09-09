Le RDV des 3-6 ans : Lectures sensorielles d’automne, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Le RDV des 3-6 ans : Lectures sensorielles d’automne Samedi 17 octobre, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Des histoires pour les enfants et ceux qui le sont restés, à écouter dans le noir. Un moment pour se laisser emporter par les mots et par les sens.

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