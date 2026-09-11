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Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Le rendez-vous initiation et consolidation Mercredi 25 novembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00

Tous les mercredis de 10h30 à 12h, hors vacances scolaires.
Le rendez-vous initiation et consolidation :
Présentation d’un savoir faire numérique, suivie d’un temps d’exercices.
Débutants ou non, venez approfondir vos compétences numériques.
Ordinateurs, tablettes, téléphones tout est possible !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier d’initiation à l’informatique atelier formation

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