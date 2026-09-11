Le rendez-vous initiation et consolidation, Médiathèque Castagnéra, Talence
mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Le rendez-vous initiation et consolidation Mercredi 25 novembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T12:00:00+01:00
Tous les mercredis de 10h30 à 12h, hors vacances scolaires.
Le rendez-vous initiation et consolidation :
Présentation d’un savoir faire numérique, suivie d’un temps d’exercices.
Débutants ou non, venez approfondir vos compétences numériques.
Ordinateurs, tablettes, téléphones tout est possible !
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier d’initiation à l’informatique atelier formation
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