Le rendez vous Kamishibaï aux Ballades Féériques Lieu-dit Jean de la ville Saint-Eutrope-de-Born

Informations pratiques

Saint-Eutrope-de-Born

Le rendez vous Kamishibaï aux Ballades Féériques

Lieu-dit Jean de la ville Les Ballades Féériques Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le conteur Robert Jessel vous invite à un rendez vous kamishibaï A contre-sens qui devrait ravir petits et grands !

Si le kamishibaï est un art populaire typiquement japonais, on compte de plus en plus d’artistes le pratiquant en France depuis quelques années.

Le kamishibaï est une façon de raconter nécessitant des planches illustrées et un Butaï, dans lequel les planches sont tirées puis à nouveau glissées une à une, en fonction du déroulée de la narration.

Spectacle pour tous à partir de 8 ans

Durée 45 minutes

Sur réservation .

Lieu-dit Jean de la ville Les Ballades Féériques Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 55 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le rendez vous Kamishibaï aux Ballades Féériques

L’événement Le rendez vous Kamishibaï aux Ballades Féériques Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides