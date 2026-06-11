Le Rendez-vous musique pas si classique invite David Haroutunian (violon) et Iris Torossian (harpe) Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy

Le Rendez-vous musique pas si classique invite David Haroutunian (violon) et Iris Torossian (harpe)

Eglise de Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Depuis 2012, Le Rendez-vous fait vivre la musique pas si classique au cœur des villages de Haute-Saône, avec une conviction simple rendre l’art accessible à tous, partout et pour tous.

Pour sa 15e édition, du 29 juin au 8 juillet 2026, le festival invite le public à un voyage musical intitulé Traversées. À travers la rencontre du violoniste David Haroutunian et de la harpiste Iris Torossian, cette édition explorera la notion de frontière celles qui séparent les peuples et les cultures, mais aussi celles que la musique permet de franchir.

Portés par leurs doubles racines arméniennes et françaises, les deux artistes proposeront un programme où dialoguent les œuvres de Komitas, Claude Debussy et Aram Khatchatourian. Entre chants inspirés du folklore arménien, pages emblématiques du répertoire français et musiques empreintes de mémoire et de transmission, Traversées célèbre les échanges, les métissages et la richesse des héritages culturels.

Comme chaque année, cinq concerts seront donnés dans les églises de Saint-Barthélemy, Neurey-lès-la-Demie, Anjeux, Lavoncourt et Jonvelle, dans des lieux choisis pour leur acoustique et leur convivialité. À l’issue de chaque représentation, artistes et spectateurs se retrouveront autour du traditionnel verre de l’amitié, moment privilégié d’échange et de rencontre.

Avec Traversées, Les Rendez-vous réaffirment leur ambition faire de chaque concert un espace de découverte, de partage et d’ouverture, où la musique transforme les frontières en passerelles entre les cultures. .

Eglise de Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 88 58 26 louise@lesrendezvous.org

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English : Le Rendez-vous musique pas si classique invite David Haroutunian (violon) et Iris Torossian (harpe)

L’événement Le Rendez-vous musique pas si classique invite David Haroutunian (violon) et Iris Torossian (harpe) Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD