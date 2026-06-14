Saint-Barthélemy

Les petites échappées Atelier tataki zomé

Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Après un temps de cueillette et de découverte des plantes des alentours, une initiation au tataki zomé, une technique japonaise utilisant les pigments naturels des plantes pour créer des imprimés sur tissu. Une façon originale de décorer et personnaliser des serviettes ou autres napperons. Frappage au marteau pour petites mains aguerries. Avec Nancie Renaut Cueillir.

À partir de 5 ans.

À 14h30 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées Atelier tataki zomé Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté