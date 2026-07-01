Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien Saint-Barthélemy
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Barthélemy
Informations pratiques
Saint-Barthélemy
Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien
Saint-Adrien Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Venez découvrir cette chapelle du 16ème siècle avec son jubé polychrome, son plafond peint, ses sablières, ses statues, ses fontaines et son calvaire avec Line Lemaitre.
14h30, visite gratuite.
Sur réservation de préférence. .
Saint-Adrien Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 35 47 58 69
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English :
L’événement Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté
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