Informations pratiques

Saint-Barthélemy

Fête populaire

Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

A partir de 19h apéro-concert avec Les Diabelles, bal populaire avec Fusion suivi d’un feu d’artifice à 23h45.

Grillades sur place. Moules-frites 9€, réservation recommandée dans les commerces.

Organisé par le comité des fêtes. .

Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 32 92 10 03

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English :

L’événement Fête populaire Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-28 par OT BAUD Communauté