Fête populaire Saint-Barthélemy
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Barthélemy
Informations pratiques
Saint-Barthélemy
Fête populaire
Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A partir de 19h apéro-concert avec Les Diabelles, bal populaire avec Fusion suivi d’un feu d’artifice à 23h45.
Grillades sur place. Moules-frites 9€, réservation recommandée dans les commerces.
Organisé par le comité des fêtes. .
Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 32 92 10 03
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English :
L’événement Fête populaire Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-28 par OT BAUD Communauté
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