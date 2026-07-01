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AGENDA · Saint-Barthélemy

Fête populaire Saint-Barthélemy

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Terrain de Kergallic
Ville
56150 Saint-Barthélemy
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Barthélemy

Fête populaire

Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

A partir de 19h apéro-concert avec Les Diabelles, bal populaire avec Fusion suivi d’un feu d’artifice à 23h45.
Grillades sur place. Moules-frites 9€, réservation recommandée dans les commerces.
Organisé par le comité des fêtes.   .

Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 32 92 10 03 

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English :

L’événement Fête populaire Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-28 par OT BAUD Communauté

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