Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet Saint-Barthélemy jeudi 23 juillet 2026.

Saint-Barthélemy

Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet

Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Au gré des sentiers, entre les maisons éclusières de Talhouët et Tréblavet, voie ferrée, vieilles pierres et chêne remarquable. Un parcours riche en curiosité pour s’imprégner de notre charmante Vallée du Blavet. Avec Andréa Le Gal Bretagne Buissonnière.

Public adulte.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté