Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet Saint-Barthélemy
Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet Saint-Barthélemy jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Barthélemy
Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet
Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Au gré des sentiers, entre les maisons éclusières de Talhouët et Tréblavet, voie ferrée, vieilles pierres et chêne remarquable. Un parcours riche en curiosité pour s’imprégner de notre charmante Vallée du Blavet. Avec Andréa Le Gal Bretagne Buissonnière.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les grandes échappées Les secrets de Talhouët à Tréblavet Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Saint-Barthélemy (Morbihan)
- Le Rendez-vous musique pas si classique invite David Haroutunian (violon) et Iris Torossian (harpe) Saint-Barthélemy 4 juillet 2026
- Les petites échappées Atelier tataki zomé Saint-Barthélemy 28 juillet 2026
- Fêtes locales Fronton Saint-Barthélemy 14 août 2026
- Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy 25 octobre 2026