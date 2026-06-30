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AGENDA · Saint-Barthélemy

Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien Saint-Barthélemy

mardi 4 août 2026 · Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Saint-Adrien
Ville
56150 Saint-Barthélemy
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Barthélemy

Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien

Saint-Adrien Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Venez découvrir cette chapelle du 16ème siècle avec son jubé polychrome, son plafond peint, ses sablières, ses statues, ses fontaines et son calvaire avec Line Lemaitre.
14h30, visite gratuite.
Sur réservation de préférence.   .

Saint-Adrien Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 35 47 58 69 

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English :

L’événement Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté

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