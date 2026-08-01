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Le repaire secret des lutins des bois Gîte des 3 étangs Malvières

samedi 22 août 2026 · Gîte des 3 étangs · Malvières

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Gîte des 3 étangs
Adresse
7 Le Bourg
Ville
43160 Malvières
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Malvières

Le repaire secret des lutins des bois

Gîte des 3 étangs 7 Le Bourg Malvières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Les enfants seront à l’honneur samedi 22 août au Gîte des 3étangs dès 10h30 avec ateliers créatifs, promenade aventure et spectacle. Snack et buvette sur place. 5€. En soirée concerts pour tous avec Redwood Factory et L’Air de rue. 10€.
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Gîte des 3 étangs 7 Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 02 12 30 

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English :

Kids will be in the spotlight on Saturday, August 22, at the Gîte des 3 Étangs starting at 10:30 a.m., with creative workshops, an adventure trail, and a show. Snacks and refreshments available on site. 5?. In the evening, concerts for everyone featuring Redwood Factory and L’Air de rue. 10?.

L’événement Le repaire secret des lutins des bois Malvières a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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