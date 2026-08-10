Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

LE REPAS DES FAUVES

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17 22:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Un huis clos entre amis sous haute tension.

Cette pièce récompensée par 3 Molières, ne devrait laisser aucun spectateur indifférent. La Dépêche du Midi

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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

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English :

A tense, intimate gathering among friends.

%AB This play, which has won three Molière Awards, is sure to leave no audience member indifferent.%BB La Dépêche du Midi

L’événement LE REPAS DES FAUVES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-14 par MAIRIE CANET