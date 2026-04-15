Le repas des fauves L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Le repas des fauves

Du jeudi 21 au samedi 23 mai 2026 à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 21:15:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-21

Le repas des fauves , un spectacle comique tout public au théâtre de L’Antidote.

Petit diner entre amis…



Sept personnes, des amis, se retrouvent réunies pour un repas d’anniversaire. Durant la fête, un attentat a lieu et deux officiers allemands sont abattus.



Le capitaine de la Gestapo, le SS Kaubach, fait irruption dans la pièce et exige l’exécution de vingt otages si les coupables ne sont pas trouvés.

Pour tout public



Artiste(s) Jean Luc Ayoun, Bernadette Baladas, Sylvie Brione, Luc Giraud, Sylvie Giraud, Xavier Michel, Julie Palazzo, Christophe Vincent

Mise en scène Marion Cadorin .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com

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English :

Le repas des fauves , a comedy show for all audiences at the Théâtre de L’Antidote.

L’événement Le repas des fauves Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille