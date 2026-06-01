LE RETOUR DES ART’PÉROS AVEC UN FOCUS VINS AFRO !, Autre lieu, Genève
LE RETOUR DES ART’PÉROS AVEC UN FOCUS VINS AFRO !, Autre lieu, Genève jeudi 11 juin 2026.
LE RETOUR DES ART’PÉROS AVEC UN FOCUS VINS AFRO ! 11 juin – 2 juillet, certains jeudis Autre lieu
Gratuit – Apporter une bouteille de vin africain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:00:00+02:00
Les Artpéros Filafriques sont des séances intimistes de décryptage de l’expo en cours, avec un fond sonore et une dégustation de vin africain. Un véritable voyage dans le monde vibrant de l’art africain contemporain, le tout dans une atmosphère unique.
Entrée: Inscrivez-vous et apportez une bonne bouteille de vin africain !
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Réservez vos jeudis !
Filafriques
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