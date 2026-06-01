LE RETOUR DES ART’PÉROS AVEC UN FOCUS VINS AFRO !, Autre lieu, Genève

LE RETOUR DES ART’PÉROS AVEC UN FOCUS VINS AFRO ! 11 juin – 2 juillet, certains jeudis Autre lieu

Gratuit – Apporter une bouteille de vin africain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:00:00+02:00

Les Artpéros Filafriques sont des séances intimistes de décryptage de l’expo en cours, avec un fond sonore et une dégustation de vin africain. Un véritable voyage dans le monde vibrant de l’art africain contemporain, le tout dans une atmosphère unique.

Entrée: Inscrivez-vous et apportez une bonne bouteille de vin africain !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Réservez vos jeudis !

Filafriques