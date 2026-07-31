Le retour des Puppets 9 Redon

Informations pratiques

Redon

Le retour des Puppets

9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 17:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Ce temps fort dédié à la marionnette propose un parcours original, imaginé par une équipe joyeusement créative et tenue sous secret jusqu’au dernier jour ! Mystère ! Quels objets inédits ou marionnettes feront irruption dans cette aventure ? On vous laisse le plaisir de découvrir ces moments improbables, soigneusement mijotés par ce collectif ouvert à toutes les audaces. .

9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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English :

L’événement Le retour des Puppets Redon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE REDON