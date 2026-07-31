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AGENDA · Redon

Le retour des Puppets 9 Redon

samedi 10 avril 2027 · 9 · Redon

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
9
Adresse
9 Rue de Galerne
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Le retour des Puppets

9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 17:00:00
fin : 2027-04-10

Date(s) :
2027-04-10

Ce temps fort dédié à la marionnette propose un parcours original, imaginé par une équipe joyeusement créative et tenue sous secret jusqu’au dernier jour ! Mystère ! Quels objets inédits ou marionnettes feront irruption dans cette aventure ? On vous laisse le plaisir de découvrir ces moments improbables, soigneusement mijotés par ce collectif ouvert à toutes les audaces.   .

9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75 

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English :

L’événement Le retour des Puppets Redon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE REDON

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