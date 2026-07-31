Le retour des Puppets 9 Redon
samedi 10 avril 2027 · 9 · Redon
Informations pratiques
Redon
Le retour des Puppets
9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 17:00:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
Ce temps fort dédié à la marionnette propose un parcours original, imaginé par une équipe joyeusement créative et tenue sous secret jusqu’au dernier jour ! Mystère ! Quels objets inédits ou marionnettes feront irruption dans cette aventure ? On vous laisse le plaisir de découvrir ces moments improbables, soigneusement mijotés par ce collectif ouvert à toutes les audaces. .
9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
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English :
L’événement Le retour des Puppets Redon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE REDON
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