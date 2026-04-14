Le retour du Bièvre en Artois, Espace de Vie Sociale Joséphine Baker, Arras

Le retour du Bièvre en Artois Mercredi 22 avril, 16h00 Espace de Vie Sociale Joséphine Baker Pas-de-Calais

Entrée libre, sur réservation préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Le Bièvre (Castor fiber) ou Castor européen fait son grand retour après 300 ans d’absence dans le nord de la France. Arrivé dès 2020 dans le Parc Scarpe-Escaut, les premiers individus arrivent aujourd’hui dans le Pas-de-Calais en empruntant les canaux.

En Artois, ce retour se fera principalement par le canal de la Scarpe, que les jeunes individus de 2 ans en recherche de territoire, remontent chaque année un peu plus.

Afin de clôturer la « Journée de la Terre », nous vous proposons de venir découvrir à l’Espace de Vie Sociale Joséphine Baker de la Ville d’Arras, la biologie et l’écologie du plus gros rongeur européen. La présentation sera faite par un spécialiste régional avec de nombreuses illustrations, ainsi que des reliefs de repas prélevés sur les sites Castor existants (troncs coupés, branches écorcées, copeaux de bois)

Espace de Vie Sociale Joséphine Baker 8 Place Mère Térésa, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321153903 »}]

Découverte de la biologie et de l’écologie du Castor européen qui fait son retour dans la Scarpe canalisée Bièvre Castor européen

Samuel Dubie