Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
mardi 22 septembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Le Retour du projectionniste Mardi 22 septembre, 20h30 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:50:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:50:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=780AH »}]
Doc de septembre – Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le…
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