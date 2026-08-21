Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Retour du projectionniste Mardi 22 septembre, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:50:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:50:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=780AH »}]

Doc de septembre – Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le…