Le Retour, Salle Panopée – Théâtre de Vanves, Vanves

Informations pratiques

Le Retour 4 – 6 novembre Salle Panopée – Théâtre de Vanves Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:15:00+01:00

LE RETOUR

Texte de Roberto Bolaño

Traduction : Robert Amutio

Mise en scène : Matthias Hejnar et Sarah Cillaire Parera

Production : Noir de fumée

Comment peut-on traverser sa vie dans la solitude et découvrir, au seuil de la mort, une présence inattendue ?

Adapté d’une nouvelle de Roberto Bolaño, Le Retour met en scène une expérience limite : celle d’un homme qui raconte ce qui lui arrive après sa mort. Depuis cet entre-deux où il demeure sans appartenir tout à fait au monde des vivants ni à celui des morts, son regard se transforme. Ce qui semblait achevé devient le lieu d’une rencontre imprévue avec une autre figure solitaire.

Chez Bolaño, le fantastique ne relève jamais de l’effet spectaculaire. Il s’insinue dans le quotidien avec une évidence presque calme et ouvre un léger déplacement du réel. Quelques questions affleurent : que reste-t-il de nous lorsque le corps disparaît ? Que signifie encore rencontrer quelqu’un ? Que devient le désir lorsque le temps ordinaire cesse d’exister ?

La mise en scène s’appuie sur la puissance narrative de l’écriture de Bolaño pour construire une forme épurée, portée par un seul interprète. Le récit circule entre adresse directe au public, incarnation et évocation des figures absentes, laissant le théâtre faire ce qui lui est propre : rendre présents ceux qui ne le sont plus.

Au cœur du spectacle se dessine moins une histoire de fantômes qu’un mouvement vers l’autre. Dans un monde où tout semblait terminé, quelque chose recommence : une écoute, un échange, la possibilité d’un lien.

Le Retour explore ainsi ce qui subsiste lorsque tout paraît perdu. Entre humour et mélancolie, entre disparition et présence, le spectacle interroge la capacité du théâtre à ouvrir un passage entre les vivants et les morts et, peut-être, entre les êtres eux-mêmes.

Équipe artistique

Texte : Roberto Bolaño

Traduction : Robert Amutio

Mise en scène : Matthias Hejnar et Sarah Cillaire Parera

Interprétation : Matthias Hejnar

Scénographie & Lumière : Sallahdyn Khatir

Création sonore : Vanessa Court

Costume : Charles Chauvet

Assistanat à la mise en scène et dramaturgie : Nathaniel Zouiten

Production : Noir de fumée

Coproduction Soutien et accueil en résidence – Théâtre de Vanves / Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts Théâtre Le Hublot, Colombes

Avec l’aide à la création de la DRAC Île-de-France

Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, de Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, du Théâtre 71 – Scène national de Malakoff & de l’Adami

www.cienoirdefumee.com

Salle Panopée – Théâtre de Vanves 11 Avenue Jacques Jezequel, 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « http://www.cienoirdefumee.com »}]

Noir de fumée – Matthia Hejnar Bolaño seul en scène

©Selvin Esteban