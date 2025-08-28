Le retour timide du Lynx, Lab 71, Dompierre-les-Ormes, Dompierre-les-Ormes
Le retour timide du Lynx, Lab 71, Dompierre-les-Ormes, Dompierre-les-Ormes mercredi 10 juin 2026.
Le retour timide du Lynx Mercredi 10 juin, 13h45 Lab 71, Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Entrée libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T13:45:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T13:45:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Animation gratuite et tout public
L’équipe du Lab71 et Natura 2000 vous invite à partir à la découverte d’un animal aussi fascinant que discret.
Invisible, silencieux, presque insaisissable… le Lynx boréal est parfois de passage sur notre territoire, mais sa grande discrétion le rend difficile à observer.
Qui est-il ? Est-il régulièrement présent dans le Clunisois ? Pourrait-il s’y installer un jour ? Si oui, où ? Le mystère demeure…
En début d’animation, Natura 2000 vous propose une conférence pour mieux comprendre cet animal méconnu : son mode de vie, ses techniques de chasse, l’organisation de son territoire et bien plus encore.
Puis, place à l’enquête ! Participez à des ateliers ludiques pour percer les secrets de ce mystérieux félin : jeux d’empreintes et jeu de l’oie grandeur nature seront au programme.
Conférence et débat
Conférence 14h – 14h45 / Questions-Réponses 14h45 – 15h15
Venez découvrir le plus grand félin d’Europe : son mode de vie, ses habitudes, son territoire… Avec un focus sur sa répartition en France, et plus spécifiquement en Saône-et-Loire, où il semble faire de plus en plus d’apparitions depuis quelques années.
Au programme : cartes, vidéos et informations sur le Lynx boréal, suivi d’une séance de questions/réponses pour que ce grand mammifère n’ait plus de secrets pour vous.
Animations 15h30 – 17h
Jeux d’empreintes et traces et indices
Apprenez à reconnaître les traces laissées par le Lynx et les autres animaux de la forêt ! À travers un atelier ludique, petits et grands se glissent dans la peau de véritables pisteurs. Comparez différentes empreintes, observez leur forme, leur taille et leurs particularités pour tenter d’identifier leur propriétaire. Saurez-vous distinguer la trace du lynx de celle d’un chien ou d’un renard ?
Jeu de l’oie sur le Lynx
Entrez dans la peau d’un pisteur pour découvrir cet animal invisible et progressez pas à pas sur un parcours grandeur nature inspiré du célèbre jeu de l’oie !
Lab 71, Dompierre-les-Ormes 2 Chemin du Molard, 71520 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Conférence – Ateliers sur le Lynx boréal et son retour timide dans le Clunisois et en Saône-et-Loire Lynx Forêt
Département de Saône-et-loire
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