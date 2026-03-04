Le Rêve de Galileo, CinéPilat, Pélussin

Le Rêve de Galileo Samedi 21 mars, 16h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:40:00+01:00

Fin : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:40:00+01:00

Festival des Arts du Fil du Pilat. Séance suivie d’un atelier « guirlande en ponpons » avec Bobines et Madelaines

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=19IAF »}]

Atelier – Les yeux dans les étoiles Un programme de 5 courts-métrages d’animation sur le thème du ciel et les étoiles : A Sunny day de Gil Alkabetz. Galiléo de Ghislain Avrillon. La P’tite Ours… CinéPilat Le Rêve de Galileo