Le rêve d’Icare (Les séances du Planétarium), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Le rêve d’Icare (Les séances du Planétarium) Samedi 19 septembre, 14h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Grâce à Léonard de Vinci, aux frères Montgolfier, aux frères Wright et à tous les génies qui ont percé les mystères du vol, découvrez comment ce rêve est devenu réalité.

Le travail de ces inventeurs et scientifiques nous permet aujourd’hui de voyager en avion, de franchir notre atmosphère à bord de fusées et satellites, et surtout d’explorer les confins de l’Univers.

Revivez les grandes étapes de la conquête du ciel : des premières machines imaginées dans l’Antiquité au lancement des satellites et des fusées dans l’espace.

Un voyage fascinant qui vous montre comment un rêve humain millénaire est devenu une exploration de l’espace.

Publics : adultes, ados, familles dès 10 ans

Film avec une séance d’astronomie animée par un médiateur scientifique

Durée 1 heure

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Journées européennes du patrimoine

©Planétarium de Vaulx-en-Velin