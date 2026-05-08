Le Roc Comedy Club à La Fringale La Fringale Granville

Granville

Le Roc Comedy Club à La Fringale

La Fringale 21 Rue Couraye Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17 16:45:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Roc Comedy Club et La Fringale ont le plaisir de vous proposer leur comedy club du 17 mai aux petits oignons !

Des humoristes dégotés sur Paris qui ont tous un point commun leur altérité, leur personnalité singulière, leur univers insolite… autant de diversité que de rire ! On vous offre un moment d’ouverture sur le monde BIPOC (Black, Indigenous, People of Colour), des humoristes avant tout très drôles et très sympathiques !

La Fringale sort ses nouveaux humoristes de son four à pizza tout chaud, tout beau et très rigolos ; c’est bien parce que ça rime.

Emii Kitty, Nia, Rita, Cathia et la maîtresse de cérémonie Céline vont faire chauffer l’ambiance.

Restauration et bar sur place

Entrée gratuite, sortie au chapeau

Dimanche 17 mai 15h

Granville 21 rue Couraye

Réservation 06 95 05 65 37

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La Fringale 21 Rue Couraye Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 05 65 37 celineledouxstandup@gmail.com

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English : Le Roc Comedy Club à La Fringale

L’événement Le Roc Comedy Club à La Fringale Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer