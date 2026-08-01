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Le Roc Comedy Club Hôtel Mercure le Grand Large Granville

mardi 25 août 2026 · Hôtel Mercure le Grand Large · Granville

Le Roc Comedy Club Hôtel Mercure le Grand Large Granville

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Hôtel Mercure le Grand Large
Adresse
5 Rue de la Falaise
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Le Roc Comedy Club

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Le Roc Comedy Club revient au Mercure Granville Le Grand Large

Après le grand succès de la précédente édition, le Roc Comedy Club est de retour pour vous faire vivre une nouvelle soirée mémorable ! Une chose est sûre les éclats de rire seront une nouvelle fois au rendez-vous.

Retrouvez-nous dans notre véranda panoramique avec vue imprenable sur la mer pour une soirée de stand-up placée sous le signe de la convivialité.

Sur scène, 5 humoristes aux univers bien différents se succéderont pour vous faire passer une soirée inoubliable
Fred Le Blaguiste / Céline Ledoux / Nicolas Maxime / Stéphane Chancerel
/Céline Hédou

Anecdotes du quotidien, autodérision, humour décalé, observations pleines de finesse et punchlines percutantes… il y en aura pour tous les goûts !
Imaginez-vous confortablement installé face à la mer, un verre à la main, profitant d’un coucher de soleil avant de laisser place à une soirée rythmée par les rires. Un moment de détente à partager entre amis, en famille ou en couple.

Accueil du public dès 20h30
Début du spectacle à 21h
Entrée gratuite Sortie au chapeau
Bar & petite restauration sur place

Que vous soyez Granvillais, en vacances ou simplement de passage, venez profiter d’une soirée d’humour dans un cadre exceptionnel, avec une vue panoramique sur la mer qui rendra ce moment encore plus magique.   .

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19  H6644@accor.Com

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English : Le Roc Comedy Club

L’événement Le Roc Comedy Club Granville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Granville Terre et Mer

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