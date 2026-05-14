Le Rocka fait son cinéma Théâtre de Poche Graslin Nantes
Le Rocka fait son cinéma Théâtre de Poche Graslin Nantes lundi 28 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-28 19:00 – 20:30
Gratuit : non de 13 à 42€ Tout public
Genre : Cabaret Burlesque – À partir de 14 ans – Durée : 1h15Le Rocka fait son cinéma ! Si certains l’aiment chaud, ces artistes l’aiment très très show.. Le Rocka Burlesque revisite l’histoire du cinéma.CLAP DE DEBUT.Tenues de gala, tapis rouge pour fouler le pas, bonbons et chocolats…Voici le Rocka pour sa soirée cinéma !De Chaplin à Marylin, du film noir à la comédie pleine d’espoir, de l’Oscar au César : vendredi soir la troupe revisite le 7ème art. Installez-vous, laissez les lumières s’éteindre et la magie opérer. Un « moteur » sera lancé pour faire tourner vos têtes.Attention, la soirée ne fait que commencer !Avant que la séance affiche complet, n’oubliez de prendre vos tickets !CLAP DE FIN.https://www.youtube.com/watch?v=vG4-hmHLTWs&t=13s
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33651-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA
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