Le roi débarque à Rodemack : visite théâtrale, Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, Rodemack

Informations pratiques

Le roi débarque à Rodemack : visite théâtrale 19 et 20 septembre Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Moselle

Limité à 25 personnes. Réservation recommandée par mail ou téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Une visite guidée dans les ruelles de Rodemack se retrouve perturbée…

Tout droit venu du Moyen Âge, un roi fait irruption parmi les visiteurs et vient quelque peu bouleverser la visite menée par notre guide. Entre eux, le décalage est immédiat : lui parle du Rodemack d’autrefois, elle connaît celui d’aujourd’hui… qui aura le dernier mot ?

Au fil des ruelles et des lieux emblématiques de la cité, faits historiques, anecdotes et situations décalées s’entremêlent pour vous faire découvrir Rodemack comme vous ne l’avez jamais vu.

Une histoire pleine d’humour, où le passé et le présent se rencontrent… pour le plus grand plaisir des visiteurs !

Prêts à remonter le temps ?

Réservation recommandée par mail ou téléphone.

Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Place des Baillis, 57570 Rodemack Rodemack 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 http://www.tourisme-ccce.fr/ Rodemack est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». C’est en 1977 que Rodemack a acquis le titre de « Village de France », pour devenir, en 1987, membre de l’association des « Plus Beaux Villages de France », qui compte aujourd’hui environ 150 villages. Construite sur les soubassements d’un château médiéval fondé par les seigneurs de Rodemack au XIIᵉ siècle, la citadelle de Rodemack puise ses racines au Moyen Âge. Son histoire et son architecture sont marquées par ses nombreuses constructions et restaurations.

Une visite guidée dans les ruelles de Rodemack se retrouve perturbée…

©CCCE_JulieLeclercq