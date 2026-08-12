Informations pratiques

Rodemack

Conférence Les étoiles et l’univers

Place des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-22 19:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Venez comprendre comment les sciences ont dévoilé les secrets des étoiles et de l’univers !

Après les magnifiques phénomènes de cet été (éclipse et Perséides)), l’AFIS Comité Lorraine vous propose une conférence accessible à toutes et tous.

En première partie l’Astronomie stellaire depuis le XIXème siècle. En deuxième partie L’Astrophysique moderne. Conférence animée par Gérard Jenvrin, ingénieur passionné de sciences et membre de l’AFIS. Entrée libre dans la limite des places disponibles.Tout public

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Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

Come learn how science has uncovered the secrets of the stars and the universe!

Following this summer’s magnificent phenomena (the eclipse and the Perseids), the AFIS Lorraine Committee invites you to a lecture open to everyone.

Part One: Stellar Astronomy since the 19th century. Part Two: Modern Astrophysics. The lecture will be presented by Gérard Jenvrin, an engineer with a passion for science and a member of AFIS. Admission is free, subject to availability.

L’événement Conférence Les étoiles et l’univers Rodemack a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS