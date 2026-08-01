Les Nocturnes de la Citadelle Citadelle de Rodemack Rodemack

Informations pratiques

Rodemack

Les Nocturnes de la Citadelle

Citadelle de Rodemack 39 Place Baron Charles de Gargan Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Un nouvel événement convivial organisé dans le cadre majestueux du parc de la Citadelle !

Venez nombreux passer un moment en famille ou entre amis, profiter des concerts ou découvrir le ciel étoilé grâce à notre spécialiste Jean Pauly. Au programme concert du groupe Tzigband, spectacle de la troupe du cabaret des rêves et observation guidée du ciel étoilé ! Restauration sur place dès pour profiter pleinement de la soirée.Tout public

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Citadelle de Rodemack 39 Place Baron Charles de Gargan Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50 commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

A new, fun-filled event held in the majestic setting of Citadel Park!

Come out in large numbers to spend time with family or friends, enjoy the concerts, or explore the starry sky with our expert Jean Pauly. On the program: a concert by the band Tzigband, a performance by the Cabaret des Rêves troupe, and a guided stargazing session! Food will be available on-site so you can fully enjoy the evening.

L’événement Les Nocturnes de la Citadelle Rodemack a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS