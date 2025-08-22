Le roi Grenouille 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
lundi 26 octobre 2026 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Le roi Grenouille
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-26
Spectacle d’après les Frères Grimm et Alphonse Daudet.Enfants
Il était une fois une princesse capricieuse qui ne tenait pas ses promesses, un honnête palmipède bien décidé à se faire respecter, et une chèvre éprise de liberté qui voulait fuir, au péril de sa vie, son enclos familier…
Le Roi Grenouille et la Chèvre de Monsieur Seguin ont ceci en commun qu’ils interrogent le libre-arbitre et la difficulté de son exercice. D’un côté, la princesse se voit contrainte par son père d’assumer les conséquences de la promesse faite à la grenouille, et de l’autre, la chèvre s’engage à corps perdu dans un choix qui la mènera
à sa perte.
Spectacle de la Compagnie Badaboum.
Mise en scène de Jonathan Bidot, assisté de Stéphane Chapoutot et Kéla Vidal
Avec Jonathan Bidot, Nolwenn Moreau et Peggy Péneau .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com
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English :
Based on the Grimm Brothers and Alphonse Daudet.
L’événement Le roi Grenouille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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