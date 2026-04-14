LE ROI SE MEURT, Ancien Carmel, Avignon

LE ROI SE MEURT 4 – 23 juillet Ancien Carmel Vaucluse

Sur reservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:45:00+02:00 – 2026-07-04T20:15:00+02:00

Fin : 2026-07-23T18:45:00+02:00 – 2026-07-23T20:15:00+02:00

Il était une fois quelque part ou nulle part, dans un temps passé ou futur, un roi, un vieux roi, un jeune roi, et ce roi devait mourir à la fin du spectacle.

Le roi se meurt est un ovni du théâtre. Cette pièce parle de la mort, celle qui nous attend chacun.e, celle qui a pris un.e proche trop tôt, celle qui est là partout mais qu’on essaye de ne pas regarder en face, parce que la suite de l’histoire on ne la connaît pas et cela nous terrifie. Et si on en riait, tout simplement ?

Découvrez cette version sixties et rock n’roll de ce chef d’oeuvre de Ionesco !

Mise en scène : Mélanie Le Duc

Assistanat et choprégraphie : Floriane Delahousse / Scénographie : Suzanne Barbaud / Costumes : Magdalana Calloc’h / Lumières : Cyril Manetta / Composition musicale : Raphaël Bancou et Matthis Pascaud / Coaching vocal : Lucile Chriqui / Son et régie tournées : Antoine-Roch Albaladejo

Avec : Marie-Laure Desbordes / Viviane Fougereux / Wilhem Mahtallah / Jacques Poixterrier / Jérôme Ragon / Mélanie Surian.

Lien vers le teaser : https://youtu.be/afRPymrjJCU

Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Compagnie A Tout Va », « cache_age »: 86400, « description »: « De retour au festival d’Avignon 2026, apru00e8s le succu00e8s de 2025, le chef d’oeuvre de Ionesco dans cette version sixties et rock n’roll !nA l’Ancien Carmel du 4 au 23 juillet 2026 u00e0 18H45 (relu00e2ches les vendredis)nnIl u00e9tait une fois quelque part ou nulle part, dans un temps passu00e9 ou futur, un roi, un vieux roi, un jeune roi, et ce roi devait mourir u00e0 la fin du spectacle.nnLe roi se meurt est un ovni du thu00e9u00e2tre. Cette piu00e8ce parle de la mort, celle qui nous attend chacun.e, celle qui a pris un.e proche trop tu00f4t, celle qui est lu00e0 partout mais quu2019on essaye de ne pas regarder en face, parce que la suite de lu2019histoire on ne la connau00eet pas et cela nous terrifie. Et si on en riait, tout simplement ?nnMise en scu00e8ne : Mu00e9lanie Le DucnAssistanat et chopru00e9graphie : Floriane Delahousse / Scu00e9nographie : Suzanne Barbaud / Costumes : Magdalana Calloc’h / Lumiu00e8res : Cyril Manetta / Composition musicale : Raphau00ebl Bancou et Matthis Pascaud / Coaching vocal : Lucil Chriqui / Son et ru00e9gie tournu00e9e : Antoine-Roch AlbaladejonnnAvec : Marie-Laure Desbordes / Viviane Fougereux / Wilhem Mahtallah / Jacques Poixterrier / Ju00e9ru00f4me Ragon / Mu00e9lanie Surian. », « type »: « video », « title »: « Teaser Roi se meurt 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/afRPymrjJCU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=afRPymrjJCU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4ZpciMREtaPJ7Fs8NhNoFw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Dans un univers sixties et showbiz, surfant sur une BO originale, Mélanie Le Duc revisite ce classique de Ionesco qui questionne notre rapport à la mort et son impact sur nos existences.

Marie Ballot