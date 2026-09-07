Le rôle et l’histoire du Musée Vivarois César Filhol dans la vieille ville d’Annonay, Galerie Camarade, Annonay

Informations pratiques

Le rôle et l’histoire du Musée Vivarois César Filhol dans la vieille ville d’Annonay Samedi 19 septembre, 19h00 Galerie Camarade Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition « Uchronie mécanique », la Galerie Camarade organise, ensemble avec l’association des Vieux Quartiers, une rencontre publique consacrée à la place qu’occupe le Musée Vivarois César Filhol dans l’histoire, la mémoire et l’avenir du centre ancien d’Annonay.

Cette table ronde sera l’occasion d’évoquer le rôle du musée dans la conservation du patrimoine annonéen, son lien avec la vieille ville, ainsi que les perspectives de sa réouverture et de sa valorisation.

Intervenants (sous réserve de confirmation) :

• Ophélie MODRIN – conseillère municipale

• Philippe GRANGE – président de l’association des Vieux Quartiers, conseiller municipal

• Virgine ESCOMEL – directrice générale adjointe de Annonay Rhône Agglo

• Antoine MARTINEZ – conseiller municipal

• Emmanuelle FAURE – historienne et auteure

• Valérie LEFEVRE SEGUIN – vice-présidente de l’Association des Amis de la Fondation Seguin

• Uta RICHTER, Carmen CALDAREA BAYENET, Yann SETH – artistes de la galerie Camarade

Le débat sera suivi d’un temps d’échange avec le public. En résonance avec l’ouverture exceptionnelle du Musée Vivarois César Filhol dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cette rencontre propose de réfléchir à l’importance de ce lieu emblématique pour l’identité culturelle d’Annonay et à son rôle dans la dynamique de la vieille ville.

Galerie Camarade 1 rue des boucheries, 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +41763689777 http://www.galeriecamarade.com http://@galerie.camarade Au cœur du centre historique d’Annonay, sur la place des Forges, la Galerie Camarade est un lieu de création, d’exposition et de dialogue dédié à l’art contemporain. Fondée par des artistes, la galerie rassemble peinture, sculpture, dessin, collage et arts graphiques dans un espace où dialoguent les disciplines, les sensibilités et les regards.

La galerie propose une programmation exigeante et vivante, faisant dialoguer les œuvres de ses artistes fondateurs avec celles d’artistes invités.

Installée dans un bâtiment du centre ancien, la galerie participe à la redécouverte et à l’animation du patrimoine d’Annonay. En faisant dialoguer l’héritage historique des lieux avec les formes artistiques d’aujourd’hui, elle invite à porter un regard renouvelé sur le patrimoine et sur la création contemporaine. Ligne X75 : Lyon Part-Dieu → Pont de Gallieni → Le Péage-de-Roussillon → Annonay

ligne express E03 Valence → Annonay

ligne L17 Cars Région St.Etienne → Annonay

Depuis la gare routière d’Annonay jusqu’à la galerie, il faut compter environ 10 minutes (700m) à pied.

À proximité de la galerie, vous trouverez plusieurs possibilités de stationnement. Le centre historique d’Annonay comporte des rues étroites ; les parkings se trouvent généralement à quelques minutes à pied.

Parking du Champ de Mars (Place du Champ de Mars)

→ environ 3 à 5 minutes à pied

Parking de la Réforme (Passage de la Réforme)

→ environ 3 à 5 minutes à pied.

À l’occasion de l’exposition « Uchronie mécanique », la Galerie Camarade organise, ensemble avec l’association des Vieux Quartiers, une rencontre publique consacrée à la place qu’occupe le Musée la …

©Uta Richter