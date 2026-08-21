visite guider commentée / 30 min, Mosquée, Annonay

Informations pratiques

visite guider commentée / 30 min Samedi 19 septembre, 14h00 Mosquée Ardèche

visite guider commentée toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La mosquée Mahmut Sami Efendi se distingue par son architecture contemporaine, mise en valeur pas des fresques peintes a la main, des sculptures sur bois et de nombreux détail artistiques. A l’occasion de la journée européennnes du patrimoine, les visiteurs sont invités a découvrir les particularités architecturales de cet édifice, ses différents espaces ainsi que son role de lieux de culte et de rencontre.

Mosquée 24,avenue jean moulin 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0621786027

La mosquée Mahmut Sami Efendi se distingue par son architecture contemporaine, mise en valeur pas des fresques peintes a la main, des sculptures sur bois et de nombreux détail artistiques. A de la du…

©mosquée mahmut sami efendi a Annonay