visite guider commentée / 30 min, Mosquée, Annonay
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée · Annonay
Informations pratiques
visite guider commentée / 30 min Samedi 19 septembre, 14h00 Mosquée Ardèche
visite guider commentée toutes les 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
La mosquée Mahmut Sami Efendi se distingue par son architecture contemporaine, mise en valeur pas des fresques peintes a la main, des sculptures sur bois et de nombreux détail artistiques. A l’occasion de la journée européennnes du patrimoine, les visiteurs sont invités a découvrir les particularités architecturales de cet édifice, ses différents espaces ainsi que son role de lieux de culte et de rencontre.
Mosquée 24,avenue jean moulin 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0621786027
La mosquée Mahmut Sami Efendi se distingue par son architecture contemporaine, mise en valeur pas des fresques peintes a la main, des sculptures sur bois et de nombreux détail artistiques. A de la du…
©mosquée mahmut sami efendi a Annonay
À voir aussi à Annonay (Ardèche)
- Visite du Musée du Parchemin, Musée du Parchemin, Annonay 19 septembre 2026