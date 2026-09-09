Visite Guidée bâtiment C.CANCE, C.CANCE, Annonay

Informations pratiques

Visite Guidée bâtiment C.CANCE Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 C.CANCE Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.

C.CANCE Place Gaston NICOD 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://beta.framadate.org/polls/visitesCCance

Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.

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