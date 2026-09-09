Visite Guidée bâtiment C.CANCE, C.CANCE, Annonay
samedi 19 septembre 2026 · C.CANCE · Annonay
Informations pratiques
Visite Guidée bâtiment C.CANCE Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 C.CANCE Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.
C.CANCE Place Gaston NICOD 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://beta.framadate.org/polls/visitesCCance
Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.
©
À voir aussi à Annonay (Ardèche)
- Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay 19 septembre 2026
- Visite du Musée du Parchemin, Musée du Parchemin, Annonay 19 septembre 2026
- Ouverture exceptionnelle du Musée Vivarois César Filhol à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Musée Vivarois César Filhol, Annonay 19 septembre 2026
- Les belles anciennes prennent la place des Forges, Galerie Camarade, Annonay 19 septembre 2026
- Uchronie méchanique, Galerie Camarade, Annonay 19 septembre 2026