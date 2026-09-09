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Visite Guidée bâtiment C.CANCE, C.CANCE, Annonay

samedi 19 septembre 2026 · C.CANCE · Annonay

Visite Guidée bâtiment C.CANCE, C.CANCE, Annonay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
C.CANCE
Adresse
Place Gaston NICOD 07100 Annonay
Ville
07100 Annonay
Département
Ardèche

Visite Guidée bâtiment C.CANCE Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 C.CANCE Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.

C.CANCE Place Gaston NICOD 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://beta.framadate.org/polls/visitesCCance
Explorez le bâtiment C.Cance réhabilité en Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs. La visite est complétée par une exposition de deux véhicules anciens du charonnage au car de Vanosc.

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