Bibliobraderie à Saint-Exupéry, Bibliothèque Saint-Exupéry, Annonay
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Exupéry · Annonay
Informations pratiques
Bibliobraderie à Saint-Exupéry Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Saint-Exupéry Ardèche
Prévoyez vos sacs ou cabas ! Pas de CB
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
La vente des livres « désherbés » est de retour !
La bibliothèque Saint-Exupéry organise sa grande vente annuelle. Chaque année, de nombreux livres sont retirés des rayons pour faire de la place aux nouveautés. Ces documents sont vendus à un prix modique afin de leur permettre d’avoir une deuxième vie et de VOUS permettre de faire le plein de culture !
Tarif unique: 1€ le livre ou le lot de 10 revues !
Pensez à vos sacs cabas / 20 documents max par personne / Paiement en espèces ou par chèque
Ne manquez pas cette journée, et venez chiner LE document qu’il vous faut ! Ouvert à tous.
Bibliothèque Saint-Exupéry 70 avenue de l’Europe 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475679469 https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61551953284011
Biblis en folie 2026
©Bibliothèque Saint-Exupéry
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