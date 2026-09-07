Bibliobraderie à Saint-Exupéry, Bibliothèque Saint-Exupéry, Annonay

Informations pratiques

Bibliobraderie à Saint-Exupéry Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Saint-Exupéry Ardèche

Prévoyez vos sacs ou cabas ! Pas de CB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

La vente des livres « désherbés » est de retour !

La bibliothèque Saint-Exupéry organise sa grande vente annuelle. Chaque année, de nombreux livres sont retirés des rayons pour faire de la place aux nouveautés. Ces documents sont vendus à un prix modique afin de leur permettre d’avoir une deuxième vie et de VOUS permettre de faire le plein de culture !

Tarif unique: 1€ le livre ou le lot de 10 revues !

Pensez à vos sacs cabas / 20 documents max par personne / Paiement en espèces ou par chèque

Ne manquez pas cette journée, et venez chiner LE document qu’il vous faut ! Ouvert à tous.

Bibliothèque Saint-Exupéry 70 avenue de l’Europe 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475679469 https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61551953284011

Biblis en folie 2026

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