Visite du Musée du Parchemin, Musée du Parchemin, Annonay

Informations pratiques

Visite du Musée du Parchemin 19 et 20 septembre Musée du Parchemin Ardèche

Sans réservation. 3€ au lieu de 6€ pour les adultes, gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circuit comprenant exceptionnellement la visite de la Tannerie Parcheminerie Dumas, celle du Musée du Parchemin, de son patio mais aussi des ateliers de calligraphie et d’enluminure. Dans le musée, vous pourrez découvrir l’exposition « De la nature à l’assiette. L’histoire gourmande des produits naturels », proposée par les ateliers permanents du musée (calligraphie, enluminure, écriture, aquarelle) et des artistes locaux.

Musée du Parchemin 4 La combe du prieuré 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 11 17 08 https://tanneriedumas.com/musee/ L’espace muséal permet de découvrir l’histoire du parchemin et le métier de parcheminier, de parfaire vos connaissances dans le travail de la peau et d’admirer le dernier séchoir à peaux d’Annonay, ville reconnue pour son savoir-faire dans la tannerie depuis l’époque médiévale. Vous ferez connaissance avec la tannerie parcheminerie Dumas au travers de son histoire, par la diversité des métiers associés à l’activité et les utilisations variées du produit fini. Vous aurez également l’occasion d’assister à la fabrication des parchemins grâce à la galerie vitrée surplombant la parcheminerie toujours en activité. Gare routière à 100m

Via Fluvia à 100m

Parking

Adapté aux PMR

Circuit comprenant exceptionnellement la visite de la Tannerie Parcheminerie Dumas, celle du Musée du Parchemin, de son patio mais aussi des ateliers de calligraphie et d’enluminure. Dans le musée, à…

© Musée du Parchemin