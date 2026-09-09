Les belles anciennes prennent la place des Forges, Galerie Camarade, Annonay

Informations pratiques

Les belles anciennes prennent la place des Forges 19 et 20 septembre Galerie Camarade Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L`association Retro07 d’Annonay investira la place des Forges avec une petite exposition de voitures anciennes. Entre la galerie Camarade et le Musée Vivarois César Filhol, les visiteurs pourront admirer quelques véhicules de collection, véritables témoins du quotidien d’autrefois. Une animation conviviale qui offrira un beau clin d’œil au patrimoine mécanique et au riche passé de notre territoire.

Galerie Camarade 1 rue des boucheries, 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +41763689777 http://www.galeriecamarade.com http://@galerie.camarade Au cœur du centre historique d’Annonay, sur la place des Forges, la Galerie Camarade est un lieu de création, d’exposition et de dialogue dédié à l’art contemporain. Fondée par des artistes, la galerie rassemble peinture, sculpture, dessin, collage et arts graphiques dans un espace où dialoguent les disciplines, les sensibilités et les regards.

La galerie propose une programmation exigeante et vivante, faisant dialoguer les œuvres de ses artistes fondateurs avec celles d’artistes invités.

Installée dans un bâtiment du centre ancien, la galerie participe à la redécouverte et à l’animation du patrimoine d’Annonay. En faisant dialoguer l’héritage historique des lieux avec les formes artistiques d’aujourd’hui, elle invite à porter un regard renouvelé sur le patrimoine et sur la création contemporaine. Ligne X75 : Lyon Part-Dieu → Pont de Gallieni → Le Péage-de-Roussillon → Annonay

ligne express E03 Valence → Annonay

ligne L17 Cars Région St.Etienne → Annonay

Depuis la gare routière d’Annonay jusqu’à la galerie, il faut compter environ 10 minutes (700m) à pied.

À proximité de la galerie, vous trouverez plusieurs possibilités de stationnement. Le centre historique d’Annonay comporte des rues étroites ; les parkings se trouvent généralement à quelques minutes à pied.

Parking du Champ de Mars (Place du Champ de Mars)

→ environ 3 à 5 minutes à pied

Parking de la Réforme (Passage de la Réforme)

→ environ 3 à 5 minutes à pied.

L`association Retro07 d’Annonay investira la place des Forges avec une petite exposition de voitures anciennes. Entre la galerie Camarade et le Musée Vivarois César Filhol, les visiteurs pourront de…

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