Ouverture exceptionnelle du Musée Vivarois César Filhol à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Musée Vivarois César Filhol, Annonay

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du Musée Vivarois César Filhol à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Vivarois César Filhol Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Vivarois César Filhol ouvrira exceptionnellement une partie de ses portes au public le samedi 19 septembre, de 10 h à 16 h.

Ce lieu emblématique du patrimoine annonéen pourra être redécouvert grâce à une initiative portée conjointement par la Galerie Camarade, l’Association des Vieux Quartiers d’Annonay, la Ville d’Annonay et Annonay Rhône Agglo.

Véritable joyau du patrimoine local, le musée conserve des collections de l’histoire du Vivarais et d’Annonay, des frères Montgolfier, de Marc Seguin, des industries du cuir et du papier ainsi que de nombreux témoignages de la vie quotidienne et des savoir-faire régionaux.

Pour cette ouverture exceptionnelle, douze visites guidées seront proposées toutes les demi-heures, de 10 h à 16 h, en groupes restreints, afin de permettre aux visiteurs de découvrir les espaces les plus remarquables du bâtiment historique. Parmi les temps forts figure la réouverture des cachots, rarement accessibles au public, qui témoignent de l’histoire de l’ancien bailliage royal.

Le parcours sera ponctué d’interventions artistiques contemporaines, avec une installation de Simon Favre, ainsi que par la présence de la légendaire Maadi, qui incarnera Madame Marie Augustine Seguin et accompagnera les guides au fil de la visite, offrant un regard vivant et original sur l’histoire du lieu.

Cette journée permettra aux habitants comme aux visiteurs de redécouvrir le musée César Filhol et de porter un nouveau regard sur l’un des édifices patrimoniaux les plus remarquables d’Annonay.

Musée Vivarois César Filhol 15 rue Jean-Baptiste Béchetoille, 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Vivarois César Filhol ouvrira exceptionnellement une partie de ses portes au public le samedi 19 septembre, de 10 h à 16 h.

©Uta Richter