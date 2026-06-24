Le Roman de Renart fait escale à Craon Château de Craon Craon mercredi 19 août 2026.

Craon

Le Roman de Renart fait escale à Craon

Château de Craon 11 Avenue de Champagne Craon Mayenne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Spectacle au Château de Craon

Le Roman de Renart fait escale à Craon

La compagnie La Toison d’Or présentera son spectacle Roman de Renart à Craon le mercredi 19 août à 14h30 et 19h, au Château de Craon.

Adapté du célèbre récit médiéval, ce spectacle tout public (à partir de 6 ans) invite petits et grands à redécouvrir les aventures du plus célèbre goupil de la littérature française. Entre humour, ruse et satire sociale, Renart entraîne les spectateurs dans un univers où les animaux parlent, trompent et reflètent les travers des hommes.

Seul en scène, le comédien Florian Gicquiaud interprète un narrateur qui fait revivre plusieurs épisodes emblématiques du Roman de Renart. Cette version renouvelée privilégie l’interaction avec le public et propose une approche vivante et accessible de cette œuvre majeure du patrimoine médiéval. Décors, accessoires et costumes participent à l’immersion dans cet univers à la fois drôle et malicieux.

Créé en 2021, le spectacle est le fruit d’une adaptation et d’une mise en scène de Florian Gicquiaud et Salomé Oberle. Le texte, inspiré de l’adaptation de Jeanne Leroy-Allais, a été simplifié afin d’être pleinement accessible au jeune public tout en conservant l’esprit original des récits.

À travers cinq aventures du célèbre goupil, le spectacle propose une plongée ludique dans les contes d’antan et offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir un monument de la littérature médiévale française.

Informations pratiques

Roman de Renart

Compagnie La Toison d’Or

Date Mercredi 19 août

Horaire 14h30 et 19h

Lieu Château de Craon

Durée 1h

Public Tout public à partir de 6 ans

Tarif

Visite du parc + spectacle 14 €

Visite guidée château + parc + spectacle 22 €

Réservations et renseignements 06 02 59 67 40 .

Château de Craon 11 Avenue de Champagne Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 59 67 40

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English :

Performance at the Château de Craon

L’événement Le Roman de Renart fait escale à Craon Craon a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE