Le SAJ fête ses 10 ans Barr
Le SAJ fête ses 10 ans Barr samedi 6 juin 2026.
Barr
Le SAJ fête ses 10 ans
24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Journée exceptionnelle pour le Service Animation Jeunesse, qui fête ses 10 ans !
Pour marquer cet anniversaire, le SAJ du Pays de Barr vous invite à une journée conviviale et pleine de surprises !
Journée exceptionnelle pour le Service Animation Jeunesse, qui fête ses 10 ans !
Une décennie d’engagement célébrée à l’occasion d’un événement riche et festif.
Pour marquer cet anniversaire, le SAJ du Pays de Barr vous invite à une journée conviviale et pleine de surprises !
Un grand merci à tous ceux qui participent à cette belle aventure
Animeicó, Kids Lab, Smictom, Tir sportif par Club de Tir du Piémont, Mission Locale, Emmaüs, Service Technique, Loca’gonfle, Frenchi Glaces, les Sapeurs-Pompiers de Barr, Lylian Altmayer, la Compagnie HOUPPZ Théâtre, Mathieu Éclancher, AGF, Fanabriques, Food truck tartes flambées par Les Flambées Familiales, Danse Aïcha, Emmanuel Martinez, Belgicain, La Seigneurie, Animson, L’institut Mertian, PAEJ, Family Kraft (OPAL), Léa vélo.
Au programme
Activités sportives
Danse, théâtre et spectacles
Jeux en bois & jeux numériques
Robotique & fresque LEGO
Tir sportif, vélo circuit & freestyle
Structures gonflables
Restauration sur place
Une journée pensée par les équipes du Service Animation Jeunesse et leurs partenaires, dédiée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs familles.
Les familles sont bien sûr les bienvenues !
On vous attend nombreux pour fêter ces 10 ans d’animations, de partage et de fun ! 0 .
24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56
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English :
An exceptional day for the Service Animation Jeunesse, celebrating its 10th anniversary!
To mark this anniversary, the SAJ du Pays de Barr invites you to a fun-filled day full of surprises!
L’événement Le SAJ fête ses 10 ans Barr a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr
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