Le SAJ fête ses 10 ans Barr

Barr

Le SAJ fête ses 10 ans

24 rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Journée exceptionnelle pour le Service Animation Jeunesse, qui fête ses 10 ans !

Pour marquer cet anniversaire, le SAJ du Pays de Barr vous invite à une journée conviviale et pleine de surprises !

Journée exceptionnelle pour le Service Animation Jeunesse, qui fête ses 10 ans !

Une décennie d’engagement célébrée à l’occasion d’un événement riche et festif.

Pour marquer cet anniversaire, le SAJ du Pays de Barr vous invite à une journée conviviale et pleine de surprises !

Un grand merci à tous ceux qui participent à cette belle aventure

Animeicó, Kids Lab, Smictom, Tir sportif par Club de Tir du Piémont, Mission Locale, Emmaüs, Service Technique, Loca’gonfle, Frenchi Glaces, les Sapeurs-Pompiers de Barr, Lylian Altmayer, la Compagnie HOUPPZ Théâtre, Mathieu Éclancher, AGF, Fanabriques, Food truck tartes flambées par Les Flambées Familiales, Danse Aïcha, Emmanuel Martinez, Belgicain, La Seigneurie, Animson, L’institut Mertian, PAEJ, Family Kraft (OPAL), Léa vélo.

Au programme

Activités sportives

Danse, théâtre et spectacles

Jeux en bois & jeux numériques

Robotique & fresque LEGO

Tir sportif, vélo circuit & freestyle

Structures gonflables

Restauration sur place

Une journée pensée par les équipes du Service Animation Jeunesse et leurs partenaires, dédiée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs familles.

Les familles sont bien sûr les bienvenues !

On vous attend nombreux pour fêter ces 10 ans d’animations, de partage et de fun ! 0 .

24 rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56

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English :

An exceptional day for the Service Animation Jeunesse, celebrating its 10th anniversary!

To mark this anniversary, the SAJ du Pays de Barr invites you to a fun-filled day full of surprises!

L’événement Le SAJ fête ses 10 ans Barr a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr