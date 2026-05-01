La Chapelle-Montligeon

Le Salon de Musique du Perche Vive l’opéra

Salle polyvalente La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Aurélie Loilier, soprano et Christophe Maynard, piano.

Oeuvres de Mozart, Gounod, Grieg, Bizet, Bellini, Verdi.

Un voyage au cœur de l’opéra

Ce concert, conçu comme une traversée des émotions et des styles, mettra à l’honneur quelques-unes des pages les plus célèbres du répertoire lyrique, de Mozart à Gounod, en passant par Bizet, Grieg, Bellini et Verdi. La soprano Aurélie Loilier, accompagnée au piano par Christophe Maynard, donnera vie à des héroïnes inoubliables, dont les passions, les espoirs et les tourments continuent de toucher le public à travers les siècles.

Le programme promet un parcours riche en contrastes. Des élans virtuoses et lumineux de Mozart aux lignes longues et expressives du bel canto de Bellini, chaque œuvre offre un univers singulier. Le public retrouvera également toute la puissance dramatique de Verdi, notamment à travers des extraits de La Traviata, où la voix se fait tour à tour fragile et éclatante. Enfin, l’élégance et la sensibilité de Gounod viendront compléter ce tableau musical, avec des airs empreints de lyrisme et de délicatesse, notamment dans l’air de Roméo et Juliette.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent plonger dans l’univers fascinant du chant lyrique et partager un moment d’émotion intense. .

Salle polyvalente La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Le Salon de Musique du Perche Vive l’opéra

L’événement Le Salon de Musique du Perche Vive l’opéra La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE