LE SALON DU LIVRE POLICIER DE CARANTEC Carantec

Informations pratiques

Carantec

LE SALON DU LIVRE POLICIER DE CARANTEC

6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Salon du Livre Policier de Carantec 2026 le programme !

Le samedi 08 et dimanche 09 août 2026, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29) organise la quatrième édition du Salon du Livre Policier de Carantec, Salle du Kelenn.

Avec Jean-Michel Arnaud (Éditions Alain Bargain) [SD], Jean Autret (Éditions Alain Bargain) [SD], Michel Chabanolles (Éditions du Palémon), Gérard Chevalier (Édition du Palémon), Hervé Cozic (Éditions Tendon d’Achille) [S], Joséphine Drachir (Éditions Maïa) [SD], Hélène Du Gouezou (Éditions Skol Vreizh) [SD], Nathalie Heldé (BLH Éditions) [D], Nelly Jauneau Poirier (Les Nouveaux Auteurs) [SD], Jean-Louis Kerguillec (Éditions Alain Bargain) [SD], Yvon Kerurien (auto-édition) [SD], Bruno L’Her (BLH Éditions) [D], François Madec (auto-édition) [SD], Renaud Marhic (Éditions P’tit Louis) [SD], Jean-Francois Masson (auto-édition) [SD], Fleur Meuron (auto-édition) [D], Patrick Moor (Éditions d’Ys) [D], Marie Murski (Éditions In8) [D], Jean-Luc Nativel (Le Petit Véhicule) [S], Pierre-Yves Nédélec (auto-édition) [D], Dominique Riquier (Éditions des Montagnes Noires) [SD], Claude Youenn Roussel (Éditions des Montagnes Noires) [SD], Frédéric Sarboni Sanchez (NomBre7 Éditions), Laurent Ségalen (Brignou Éditions, Geste Éditions) [SD]…

Invités extérieurs Isabelle Amonou (Asphalte) [SD], Bernard Enjolras (Éditions Alain Bargain) [SD], François Aussanaire (Éditions du Palémon) [SD], Danielle Thierry (Rivages), Pascal Tissier (Éditions du Palémon) [SD]…

[SD] présent le samedi et le dimanche

[S] présent le samedi

[D] présent le dimanche

Salon du Livre Policier de Carantec, par le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 samedi 08 et dimanche 09 août 2026, Salle du Kelenn, entrée gratuite. .

6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English :

L’événement LE SALON DU LIVRE POLICIER DE CARANTEC Carantec a été mis à jour le 2026-08-02 par OT BAIE DE MORLAIX